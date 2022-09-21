Сибирячка стала клоками терять волосы после процедуры в салоне красоты. Фото: "Фламп".

Жительница Новосибирска сделала уходовую процедуру для волос в салоне красоты на улице Танковой. По ее словам, это было холодное восстановление. Эффект стал неожиданным для девушки – теперь у нее клоками выпадают волосы.

– Процедуру провели 3 дня назад! Теперь, что делать, не знаю…Волосы очень сильно выпадают! – отчаявшись, написала сибирячка на сайте «Фламп».

Девушка пояснила, что позвонила с претензией директору салона. Однако руководитель, по ее словам, занес ее в черный список после разговора.

– Ужас! Дальше и дальше буду жаловаться на них! – добавила жительница Новосибирска.

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