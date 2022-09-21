В сотню самых горячих участниц конкурса от мужского журнала MAXIM вошли две жительницы Новосибирска

Две красотки из Новосибирска Полина (слева) и Алиса (справа) попали в список из 100 самых красивых девушек. Фото: MISS MAXIM.

Онлайн-пользователи со всего мира выбрали 100 самых красивых фотографий девушек, участвующих в конкурсе MISS MAXIM. В список попали две красотки из Новосибирска.

На 14 место в топе вырвалась 27-летняя роковая брюнетка Полина Игнатьева. 67% читателей выбрали ее, сравнивая фотографии с другими девушками.

Откровенные снимки рыженькой 29-летней сибирячки Алисы Корниловой закрепились в топе на 67 месте.

Среди 100 выбранных читателями девушек судьи выберут всего десять самых обворожительных красоток. В конце останется только одна – победительница получит профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов, ее фото разместят на обложке.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 37-летняя сибирячка Нина Юманова тоже участвовала в конкурсе, но в топ-100 уже не попала.

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