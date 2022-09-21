Жительнице Новосибирска занесли грибок во время маникюра в салоне красоты. Фото: "Фламп".

Жительнице Новосибирска испортили ногти на маникюре в салоне красоты на улице Ленина. Уже год сибирячка страдает от ужасных последствий: онихолизиса (отслоения ногтей) и грибка. Об этом она написала на сайте «Фламп».

– На маникюре топ-мастер выпилила мне из под ногтей весь гипонихий, на мой вопрос, зачем она это делает, ответила, что защитный слой и существует для того, чтобы его обновлять. Я подумала: «ну топ мастер же, наверно знает своё дело», поделилась девушка. – Через неделю заметила изменения на некоторых ногтях. Тогда я пошла уже к своему постоянному мастеру. Там мне сняли покрытие. Честно сказать, я рыдала так, что пришлось выпить валерьянки.

Сибирячка добавила, что обратилась к директору салона с просьбой уволить горе-мастера. Однако руководитель этого не сделала. Никаких мер администрация салона для урегулирования конфликта не приняла, утверждает жительница Новосибирска.

Она предостерегла других женщин от посещения этого салона красоты. Девушка уверена, что она – не единственная пострадавшая от рук маникюрщицы.

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