Пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года: затор на Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Затруднено движение также по улице Широкой, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. Заторы на улицах Новогодней, Блюхера и проспекте Карла Маркса. Также пробка сковала Октябрьский мост.
На правом берегу движение затруднено по Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина и Добролюбова.
Уровень пробок на утро 21 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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