Пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года: затор на Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Затруднено движение также по улице Широкой, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. Заторы на улицах Новогодней, Блюхера и проспекте Карла Маркса. Также пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу движение затруднено по Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина и Добролюбова.

Уровень пробок на утро 21 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber