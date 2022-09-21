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Общество21 сентября 2022 1:02

Пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года: затор на Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Рассказываем про пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года.

Рассказываем про пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 21 сентября 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Затруднено движение также по улице Широкой, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. Заторы на улицах Новогодней, Блюхера и проспекте Карла Маркса. Также пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу движение затруднено по Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина и Добролюбова.

Уровень пробок на утро 21 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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