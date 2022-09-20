Эндокринолог рассказала, вредно ли есть яичные желтки

Врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, действительно ли яичные желтки так вредны для здоровья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, действительно ли яичные желтки так вредны для здоровья. Или утверждение о том, что в них содержится много «плохого» холестерина — это миф.

— Больше холестерина содержится в готовой мясной продукции. Небольшое поступление холестерина с пищей не вредит организму. В желтке, если не ошибаюсь, всего 0, 6 грамма, что допустимо. Сложно сказать, почему на яйцо все напали. Может, из-за популярной яичницы с беконом? Его в яичницу добавлять не стоит, как и жарить само яйцо, так как при жарке выделяются насыщенные жирные кислоты, влияющие на обмен липидов в организме, — пояснила Мария Калошина изданию NЕWS.ru.

По словам медика, для человека норма употребления куриных яиц в день — две-три штуки. Однако, они будут намного полезнее, если их не жарить на сковороде, а готовить на пару в виде омлета. А если уж и прибегать к жарке, то без масла, на антипригарной сковороде.

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