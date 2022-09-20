ХК «Сибирь» выиграла у команды «Нефтехимик» со счетом 3:2

ХК "Сибирь" выиграла у команды "Нефтехимик". Фото: vk.com/hcsibir1962

Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл матч с нижнекамской командой «Нефтехимик». Игра, проходившая 20 сентября, завершилась со счетом 3:2.

Начало матча для новосибирских хоккеистов выдалось не очень удачным — первый период завершился со счетом 0:2. Но позже «Сибири» все же удалось обыграть соперников.

Следующую игру новосибирские спортсмены проведут 22 сентября с командой «Автомобилист» из Екатеринбурга.

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