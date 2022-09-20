В Новосибирскую область в сентябре придет жара до +28 градусов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирскую область в сентябре придет жара до +28 градусов. Синоптики обещают резкое потепление в последнюю неделю месяца.

— В четверг, 22 сентября, температура в Новосибирской области поднимется до 13-18 градусов тепла ночью, 22-27 градусов тепла днем, — сообщает сервис Gismeteo. ru. — Погода будет ясной, без осадков.

Теплой погода будет оставаться вплоть до понедельника, 26 сентября. В этот день по прогнозам температура воздуха опуститься до +6 градусов.

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