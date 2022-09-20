В Новосибирске экс-директора фирмы осудили за аферу с приборами ЖКХ на 3, 3 миллиона рублей

Экс-директора фирмы, оказывающей услуги в сфере ЖКХ и двух его подельников осудили за многомиллионные аферы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске экс-директора фирмы, оказывающей услуги в сфере ЖКХ и двух его подельников осудили за многомиллионные аферы.

— С 2016 по 2019 бывший директор фирмы заключил с директором другой фирмы и индивидуальным предпринимателем, с которыми он был ранее знаком, фиктивные договоры об оказании услуг по техобслуживанию и ремонту счетчика электрической и тепловой энергии и водоснабжения. В действительности эти работы выполняли сотрудники сторонней организации в рамках исполнения других договорных обязательств, — рассказали в областной прокуратуре. — Похищенные по такой схеме деньги они обналичивали. Большую часть забирал себе директор.

Ущерб по делу составил более 3, 3 миллионов рублей — возмещен он так и не был. Суд признал директора виновным в растрате в особо крупном размере, а двух его подельников — в пособничестве в этом преступлении. Директора отправили в колонию общего режима на четыре года. Его пособникам дали условные сроки.

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