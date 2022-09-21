Погода в Новосибирске на 21 сентября 2022 года: потеплеет до +23

В Новосибирске будет очень тепло.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 21 сентября 2022 года: будет еще теплее, температура днем поднимется до +23.
— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 градусов, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура составит +1…+6 градусов, местами +11. Днем температура повысится до +21…+26 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.
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