Погода в Новосибирске на 21 сентября 2022 года: потеплеет до +23

В Новосибирске будет очень тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 21 сентября 2022 года: будет еще теплее, температура днем поднимется до +23.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 градусов, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +1…+6 градусов, местами +11. Днем температура повысится до +21…+26 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

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