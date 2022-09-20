В Новосибирской школе открыли памятную доску в честь погибшего на Украине военного

В гимназии № 10 в Новосибирске открыли памятную доску в честь выпускника Никиты Цвиренко. Фото: https://vk.com/gym10

Во вторник, 20 сентября, в гимназии № 10 в Новосибирске открыли памятную доску в честь выпускника Никиты Цвиренко, погибшего в ходе спецоперации на Украине. В школе в честь этого события прошла торжественная линейка.

— Сегодня, вспоминая Никиту, мы можем сказать, выбранный им путь пройден с честью, мужеством и достоинством, — сообщается в группе гимназии Вконтакте. — Мы выражаем искреннюю благодарность родителям Никиты, его друзьям по службе и всем, кто был рядом в самые важные периоды жизни Никиты.

Напомним, ранее в Новосибирске прошло торжественное открытие мемориальной доски Камилю Хабибназарову, погибшему во время спецоперации на Украине. В церемонии приняли участие ученики школы № 24, на фасад которой установили табличку, а также родственники военного и представители национально-культурных автономий.

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Ее установили на фасаде школы, где учился военный (подробнее).

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