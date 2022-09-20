Зимнее расписание пригородных поездов в Новосибирской области 2022: даты отправления, маршруты

Зимнее расписание пригородных поездов в Новосибирской области 2022 опубликовали в РЖД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зимнее расписание пригородных поездов в Новосибирской области 2022 опубликовали в РЖД. Новые даты отправления и изменения в маршрутах вступят в силу с 3 октября.

— В Новосибирской области меняется расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, в связи с завершением летних пассажирских перевозок, — сообщили в РЖД.

Изменения ждут поезда, курсирующие сразу по пяти направлениям: Западном, Кузбасском, Южном, Восточном и Жеребцовском.

В РЖД просят пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Полное расписание измененных маршрутов:

В Западном направлении:

— с 29 октября изменяется расписание электропоездов № 6323 Новосибирск — Коченево и № 6318 Коченево — Новосибирск. Эти поезда будут курсировать с 24 октября 2022 года только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям) ;

— с 3 по 29 октября отменяются электропоезда № 6320 Дупленская — Новосибирск (с 3 октября), № 6353/6354 Новосибирск — Коченево — Новосибирск (с 8 октября), № 6311/6316 Новосибирск — Коченево — Новосибирск (с 24 октября), № 6364 Коченево — Новосибирск (с 29 октября).

В Кузбасском направлении:

— с 3 октября изменяется расписание электропоездов № 6815 Новосибирск — Буготак и № 6816 Буготак — Новосибирск. Эти поезда будут курсировать до 16 октября только по выходным дням.

— с 24 октября электропоезд № 6808 Тогучин — Новосибирск будет курсировать только по выходным дням (ранее курсировал ежедневно), № 6809 Новосибирск — Тогучин будет курсировать только по выходным дням (ранее курсировал по понедельникам, средам и пятницам).

Отменяются электропоезда № 6811/6812 Новосибирск — Буготак — Новосибирск и № 6843/6844 Новосибирск — Изынский — Новосибирск (с 8 октября), № 6822 Восточная — Новосибирск (с 10 октября), № 6815/6816 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 17 октября), № 6803/6804 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 24 октября), № 6805 Новосибирск — Тогучин (с 25 октября), № 6851/6874 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 29 октября).

В Южном направлении:

С 29 октября изменяется расписание электропоездов № 6609/6610 Новосибирск — Искитим — Новосибирск и № 6657/6658 Новосибирск — Искитим — Новосибирск. Эти поезда будут курсировать с 24 октября только по будням (ранее курсировал по выходным дням) ;

С 24 октября отменяется электропоезд № 6622 Искитим — Новосибирск.

В Восточном направлении:

Отменяются электропоезда № 6456 Новосибирск — Ояш и № 6416/6415 Новосибирск — Ояш — Новосибирск, № 6406/6405 Новосибирск — Мошково — Новосибирск (с 22 октября), № 6412/6411 Новосибирск — Мошково — Новосибирск (с 24 октября).

В Жеребцовском направлении:

Отменяются электропоезда № 6515/6516 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 3 октября), № 6511/6512 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 10 октября), № 6531 Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск (с 24 октября), № 6503/6504 Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск, № 6505/6506 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 24 октября).

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