В Новосибирске с 23 сентября отменят три трамвайных маршрута

Несколько трамвайных маршрутов левобережья изменят с 23 сентября в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Несколько трамвайных маршрутов левобережья изменят с 23 сентября в Новосибирске. Информация появилась на сайте мэрии города.

На период с 23:30 23 сентября до 05:00 26 сентября закроют следующие маршруты: №2 «Микрорайон «Чистая Слобода» − Метро «Площадь Маркса», №10 «Бугринская роща − Хлебзавод», №16 «Юго-Западный жилмассив − поселок Чемской».

Как объяснили в мэрии, это связано с ремонтом трамвайных путей. Работы будут проводить на улице Вертковской на участке от улицы Костычева до улицы Серафимовича.

На период ремонта организуют работу трамвайного маршрута №16к. Трамвай будет курсировать по схеме: конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив», улица Связистов, улица Невельского, улица Широкая, улица Демьяновская, улица Троллейная, улица 9-й Гвардейской дивизии, улица Волховская, улица Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив».

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