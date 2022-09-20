В Новосибирске ремонт Октябрьского моста идет с отставанием от графика. Фото: Мэрия Новосибирска
В Новосибирске ремонт Октябрьского моста идет с отставанием от графика. Работы, которые должны были закончить до 31 декабря 2024 года, выполнены только на 10%.
— Работы отстают от графика на примерно на 25 календарных дней. Процент готовности — чуть менее 10%. Поскольку до окончания работ еще достаточно большой промежуток времени, полагаю, эти работы можно будет нагнать, — пояснил глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев на аппаратном совещании 20 сентября.
Напомним, ремонт Октябрьского моста начался в начале августа. Мост 1955 года постройки будут ремонтировать больше двух лет за 2, 2 миллиарда рублей.
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