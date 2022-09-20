В Новосибирске пьяный мужчина напал на подростка возле вокзала

Пьяный мужчина напал на подростка в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск

В Новосибирске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на 14-летнего подростка. Инцидент произошел в субботу, 17 сентября, возле вокзала в Железнодорожном районе.

Как рассказала в группе «Инцидент Новосибирск» местная жительница, нападение произошло по адресу Дмитрия Шамшурина, 47а. На записи с камер видеонаблюдения видно, что пьяный мужчина шел впереди. В какой-то момент он резко развернулся и направился в сторону подростка. Спустя пару секунд последовал удар в область головы.

По словам сибирячки, неадекват попал мальчику в ухо. Пострадавший сильно испугался, ведь он явно не ожидал такого развития событий.

− После удара мужчина отвлекся на пару, которая вышла из-за поворота, мальчик в этот момент побежал в сторону дома, − отметила подписчица.

Затем мужчина сел в троллейбус №24 и поехал в сторону левого берега. По факту случившегося написано заявление в полицию.

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