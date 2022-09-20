В Новосибирске пропал 31-летний мужчина в камуфляжном костюме

В Новосибирске ищут 31-летнего Евгения Сергеевича Буторина. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 31-летнего Евгения Сергеевича Буторина. Мужчина ушел из дома в Октябрьском районе 14 сентября. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

— В день пропажи мужчина ушел из дома и обратно не вернулся. С собой у него нет ни документов, ни денег, ни телефона, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Приметы: рост 186 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Носит бороду и усы. На момент своего исчезновения мужчина был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм и черные с красными вставками кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Евгений или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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