В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за уничтожения леса

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Речь идет о лесном участке, расположенном в Колыванском лесничестве в зоне с особыми условиями использования территории. В мае 2022 года неизвестные загрязнили его отходами животноводчества.

− Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства о защите окружающей природной среды, − отметили в публикации.

Сотрудники прокуратуры вместе с представителями Минприроды и Центра защиты леса обследовали лесные участки. В ходе проверки выяснилось, что там погибли березы и осины в объеме более 94 метров кубических.

Деревья были повреждены до степени прекращения роста. Ущерб составил полтора миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 261 УК РФ – «Уничтожение лесных насаждений, причинившее крупный ущерб». Результаты расследования уголовного дела специализированная прокуратура взяла под свой контроль.

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