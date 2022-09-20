Мошенники хотели развести новосибирца на деньги, заманив на спектакль в театр

Билет стоил 2490 рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенники пытались развести новосибирца на деньги, заманив в театр. Известно, что парень познакомился с девушкой на сайте знакомств. Она предложила ему сходить на спектакль якобы в один из новосибирских театров.

- Она сказала, что у нее уже куплен билет, а рядом с ней осталось одно свободное место. Скинула мне ссылку на якобы театр и спектакль. Я начал оплачивать. Сумма была 2 тысячи 490 рублей. В итоге мне заблокировали перевод, потому что он был на подозрительный счет, - рассказал КП-Новосибирск мужчина.

По словам новосибирца, его спутница настаивала на повторном платеже. Вместо этого парень решил приехать по адресу, где должен был быть театр. Прибыв на место, парень понял, что никакого театра там нет. Он написал девушке об этом, а она в ответ его заблокировала.

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