Праздничные мероприятия в честь 85-летия Новосибирской области стартуют 22 сентября

Новосибирская область готова к проведению юбилейных мероприятий. Фото: Правительство НСО

Новосибирская область готова к проведению юбилейных мероприятий — с 22 по 24 сентября для жителей и гостей региона пройдут ярмарки, флешмобы, концертные программы и выступления известных российских исполнителей.

— Важно не просто провести мероприятие, а достигнуть его смысла — объединяющего начала, самоидентификации, позитивного ожидания образа будущего. Мы надеемся, что жители нашего региона разделят эти взгляды«, — подчеркнула руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Валентина Дудникова.

Программу праздничных мероприятий представил и. о. Министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Программа праздничных мероприятий, приуроченных к 85-летию Новосибирской области

22 сентября планируется цикл мероприятий для студентов и молодежи, посвященный празднованию 85-летия Новосибирской области.

23 сентября в Государственном концертном зале им. А. М. Каца состоятся торжественное собрание и праздничный концерт «Открой Новосибирь», посвящённые 85-летию образования Новосибирской области.

24 сентября на Михайловской набережной с 10:00 до 22:00 часов состоится продолжение юбилейных мероприятий.

Подробную программу можно прочитать на сайте Правительства Новосибирской области.

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