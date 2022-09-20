Под Новосибирском спасают собаку, сбитую неизвестным на пешеходном переходе

Собаке требуется помощь. Фото: предоставлено героиней публикации

Стала известна судьба собаки, которую сбила машина в Искитиме. Напомним, что пост о ЧП публиковали в группе «Подслушано Искитим». Очевидцы рассказали, что неизвестный на «Четверке» сбил животное на пешеходном переходе. Судьбой собаки заинтересовалась местная активистка.

- Я ее долго искала и нашла хозяев. Для этого обошла всю территорию детского сада, где ее видели. Поговорила с местными жителями и, по счастливой случайности, нашла хозяина собаки. Им оказался 80-летний мужчина, - рассказала КП-Новосибирск Ума, блогер.

По словам женщины, собаку показали врачу. По предварительной версии, у нее порваны связки, и вылетела лапа из сустава.

- Точного диагноза пока нет, но, если потребуется, будем открывать сбор на лечение, - уточнила блогер.

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