В Новосибирске на Красном проспекте возле часовни обновили асфальт

На Красном проспекте возле часовни Николая Чудотворца положили новый асфальт. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

На Красном проспекте возле часовни Николая Чудотворца положили новый асфальт. На месте побывала корреспондент КП-Новосибирск, которая и поделилась фото обновленного участка.

На новое покрытие обратили внимание во вторник, 20 сентября. Известно, что еще вчера дорожники сняли верхний слой старого асфальта.

Здесь еще предстоит нанести разметку пешеходного перехода. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

На обновленный участок дороги еще предстоит нанести разметку пешеходного перехода.

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