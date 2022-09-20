В районах Новосибирской области появятся 900 новых контейнеров для раздельного сбора мусора

В Новосибирской области появится 900 новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирской области из федерального бюджета предоставлена субсидия на закупки 915 контейнеров для раздельного сбора мусора. Соглашение о предоставлении субсидии одобрено Правительством региона.

Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в 2022 году из федерального бюджета бюджету Новосибирской области предоставлена субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по закупке 915 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Объем средств, предусмотренный за счет средств федерального бюджета в рамках соглашения бюджету Новосибирской области в 2022 году, составляет 18 миллионов 716 тысяч рублей. Размер средств софинансирования из областного бюджета Новосибирской области составляет 779,9 тысяч рублей.

В городе Новосибирске уже размещены 2531 контейнер для раздельного накопления ТКО.

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