ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке на «вторичку»

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- На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы существенно улучшили условия собственных ипотечных программ, вернув на комфортный для клиентов уровень тарифы по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил до 15% первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 10% «порог входа» при покупке «вторички». При этом мы внимательно следим за уровнем кредитной нагрузки заемщиков и не собираемся применять практику выдачи кредитов с первым взносом ниже 10%, - сказал вице-президент, заместитель руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Получить кредит со сниженным первым взносом заемщики смогут до 31 декабря.

Условия по ипотеке с господдержкой сохранены без изменений. Минимальный первый взнос по-прежнему составляет 15% от стоимости недвижимости.

Ранее о снижении размера минимального первоначального взноса на вторичное жилье с 15% до 10% сообщили в пресс-службе Сбербанка.