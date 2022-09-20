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Общество20 сентября 2022 8:51

Офтальмолог назвал процессы, способные изменить цвет глаз

Известно, что с возрастом пигментация может бледнеть
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Офтальмолог назвал процессы, способные изменить цвет глаз.

Офтальмолог назвал процессы, способные изменить цвет глаз.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названы процессы, которые меняют цвет глаз. Их NEWS.ru перечислил офтальмолог Вячеслав Куренков. Так, по словам эксперта, цвет радужки часто подвержен возрастным изменением – у него есть свойство выцветать в процессе старения человека. Это, по словам врача, обусловлен обеднением пигментации.

– Высокий показатель пигментов дает уклон в сторону карих глаз, а его недостаток — в сторону серо-голубых, — пояснил офтальмолог.

По словам врача, изменение цвета глаз также зависит от конституционных особенностей человека. Кроме того, на него влияют и генетические особенности.

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