В Новосибирске суд простил сибирячку за кражу кошелька с 11 тысячами рублей в супермаркете

Женщина возместила ущерб Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело сибирячки о краже кошелька с 11 тысячами рублей. Инцидент произошел в магазине Калининского района.

По данным следствия, женщина увидела пустую тележку с кошельком и взяла его посмотреть. Внутри оказались 11 тысяч рублей и банковские карты. После чего женщина забрала кошелек себе.

Потерпевшая обратилась в полицию, и с помощью камер правоохранители установили похитительницу.

- Женщина полностью признала вину и раскаялась, возместила ущерб и вернула вещи. Адвокат потерпевшей заявила ходатайство о прекращении производства по уголовному делу, Суд удовлетворил ходатайство и постановил прекратить уголовное дело, - сообщили в Калининском районном суде.

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