В Новосибирске суд простил сибирячку за кражу кошелька с 11 тысячами рублей в супермаркете

Женщина возместила ущерб
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирске суд прекратил уголовное дело сибирячки о краже кошелька с 11 тысячами рублей. Инцидент произошел в магазине Калининского района.
По данным следствия, женщина увидела пустую тележку с кошельком и взяла его посмотреть. Внутри оказались 11 тысяч рублей и банковские карты. После чего женщина забрала кошелек себе.
Потерпевшая обратилась в полицию, и с помощью камер правоохранители установили похитительницу.
- Женщина полностью признала вину и раскаялась, возместила ущерб и вернула вещи. Адвокат потерпевшей заявила ходатайство о прекращении производства по уголовному делу, Суд удовлетворил ходатайство и постановил прекратить уголовное дело, - сообщили в Калининском районном суде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер