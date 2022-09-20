Поезда из Новосибирска в Омск, Белгород и Новый Уренгой будут ходить чаще

Поезда из Новосибирска в Омск, Белгород и Новый Уренгой начнут курсировать чаще. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Поезда из Новосибирска в Омск, Белгород и Новый Уренгой начнут курсировать чаще. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги во вторник, 20 сентября.

− Три поезда дальнего следования формирования Западно-Сибирского филиала АО «ФПК» увеличивают частоту курсирования, − отметили в публикации.

Так, пассажирский поезд сообщением Омск – Новосибирск будет ходить каждый день. Хотя ранее он курсировал всего два раза в неделю.

С 28 сентября поезда из Новосибирска до Белгорода и Нового Уренгоя начнут ходить через день. По старому расписанию их запускали раз в четыре дня.

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