Сибиряк, пытавшийся убить знакомого ножом и металлической трубой, предстанет перед судом. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области будут судить 33-летнего мужчину, который пытался убить знакомого. В отношении него завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщает СК РФ по НСО.

– Следователи установили, что 8 июня 2022 обвиняемый пьянствовал в компании приятелей в Барабинске в доме на Локомотивной улице. Там между потерпевшим и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого последнего выгнали из дома и заперли дверь. Через какое-то время мужчина вернулся в дом к знакомым. На почве неприязни и случившегося ранее конфликта обвиняемый ударил ножом потерпевшего в жизненно важные органы. Известно, что орудие расправы он принес с собой. От полученных ранений мужчина упал на пол. А агрессор стал добивать его металлической трубой, – уточнили подробности в Следственном комитете.

Бойню пресекла хозяйка дома. Она вызвала полицию и скорую.

Потерпевшего госпитализировали. Врачи, оказав ему своевременную помощь, буквально вытащили раненого с того света.

Агрессора задержали. Его на время следствия отправили в СИЗО. Он в преступлении признался и раскаялся.

Дело сибиряка рассмотрит Барабинский районный суд.

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