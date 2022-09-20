Производитель чипсов Binggrae нарастит выпуск продукции благодаря нацпроекту

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Компания планирует нарастить производство чипсов и оптимизировать взаимодействие между отделами. Сопровождать реализацию проекта на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

- На сегодняшний день налоговые отчисления в бюджеты различных уровней от деятельности резидентов ПЛП уже составили порядка 6 млрд рублей и с каждым годом эта цифра растёт примерно на полтора млрд в год. Вступление резидентов парка в нацпроект «Производительность труда» позволит развиваться ещё более эффективно и наращивают объёмы своего производства, - отмечает директор Агентства инвестиционного развития НСО Александр Зырянов.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Для повышения производительности и внедрения инструментов бережливого производства на предприятии выбрана линия обжарки в соли и упаковки. На производстве работают более 100 человек, объём выпуска продукции в 2021 году составил почти 41,5 млн штук.

- За последние три года произошли серьёзные изменения: мы расширили технологические возможности, закупили новое оборудование. Также выросли показатели: по итогам 2022 года ожидаем выручку около 1,8 млрд рублей. Есть планы по дальнейшей модернизации производства - будем приобретать ещё одну линию и пристраивать дополнительные склады. Компания растет, проблем становится больше и взаимодействия между отделами не хватает. Вроде бы делаем всё то же самое, но с наибольшими трудозатратами. Надеемся, что с помощью нацпроекта удастся выстроить спокойную планомерную работу, - говорит генеральный директор ООО «ВСК» Алексей Кармышев.