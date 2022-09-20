Двое детей с диабетом не получали сенсоры для контроля глюкозы до вмешательства прокуратуры в Новосибирске

В Новосибирске дети с сахарным диабетом не могли измерить уровень глюкозы до вмешательства прокуратуры и суда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители детей-инвалидов с сахарным диабетом из Железнодорожного района пожаловались в прокуратуру на то, что льготники не получают необходимое оборудование. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, детям не предоставляли датчики и сенсоры систем флеш-мониторинга уровня глюкозы в крови.

Прокурор обратился с заявлениями в Центральный районный суд, чтобы защитить права детей-инвалидов.

– Судом требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены, исполнительные листы направлены для исполнения в службу судебных приставов, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее транспортная прокуратура помогла беременной женщине-инвалиду получить инсулин.

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