В Новосибирске водитель иномарки решил объехать пробку по тротуару и подбил пешехода

В Новосибирске водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado захотел объехать пробку по тротуару и сбил пешехода. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
Во вторник, 20 сентября, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado захотел объехать пробку по тротуару и подбил пешехода. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
ДТП произошло на улице Ватутина. Пешеход, по словам очевидцев, переходил дорогу в неположенном месте. Когда человек уже добрался до тротуара, в этот момент водитель иномарки начал совершать маневр. Из-за потока машин он не увидел идущего сибиряка и наехал на него.
«Тойота» сразу же затормозила, и из нее вышел водитель. Сильно ли пострадал пешеход – неизвестно.
В комментариях пользователи Сети отметили, что оба нарушили правила. Пешеход не должен был пересекать проезжую часть в неположенном месте, а водитель – выезжать на тротуар.
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