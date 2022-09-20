В Новосибирске водитель иномарки решил объехать пробку по тротуару и подбил пешехода

В Новосибирске водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado захотел объехать пробку по тротуару и сбил пешехода. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Во вторник, 20 сентября, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado захотел объехать пробку по тротуару и подбил пешехода. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

ДТП произошло на улице Ватутина. Пешеход, по словам очевидцев, переходил дорогу в неположенном месте. Когда человек уже добрался до тротуара, в этот момент водитель иномарки начал совершать маневр. Из-за потока машин он не увидел идущего сибиряка и наехал на него.

«Тойота» сразу же затормозила, и из нее вышел водитель. Сильно ли пострадал пешеход – неизвестно.

В комментариях пользователи Сети отметили, что оба нарушили правила. Пешеход не должен был пересекать проезжую часть в неположенном месте, а водитель – выезжать на тротуар.

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