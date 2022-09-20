В мэрии признали бензин на незаконных АЗС непригодным для заправки

В мэрии признали бензин ан незаконных АЗС непригодным для заправки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Новосибирска озвучили результаты экспертизы топлива АИ-92. Его ранее изъяли на незаконной заправке на одном из рейдов. Эксперты установили, что такой бензин непригоден для заправки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В пресс-центре администрации пояснили, что рейды провели с 12 по 16 сентября. Они были направлены на выявление и пресечение работы незаконных АЗС. Прошли проверки в разных районах: Октябрьском, Дзержинском, Ленинском, Калининском и Центральном округе.

По итогам рейдов специалисты составили 9 административных протоколов за несанкционированную торговлю бензином.

– В ходе рейдов были изъяты: пять автомобилей «Лада Ларгус», автомобиль МАЗ (цистерна), автомобили УАЗ и «Газель», прицеп с четырьмя бочками по одной тонне каждая, – уточнили в пресс-центре мэрии.

Образцы бензина направили в испытательную лабораторию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Кузбасский ЦСМ» города Кемерово. Экспертиза доказала, бензин нельзя использовать для заправки транспорта с двигателями внутреннего сгорания.

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