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Происшествия20 сентября 2022 5:47

Труп 24-летнего парня нашли в запертой квартире в Ленинском районе Новосибирска

В полиции выясняют, что могло стать причиной смерти
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Тело обнаружили спасатели. Фото: Спасатели МАСС.

Тело обнаружили спасатели. Фото: Спасатели МАСС.

Спасатели нашли мертвым 24-летнего парня в закрытой квартире на улице Костычева. Тело обнаружили утром 19 сентября, об этом рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– Заблокирована дверь, молодой человек не отзывается. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен молодой человек 1998 года рождения без признаков жизни, – сообщили в службе.

Труп передали полицейским. По предварительной информации, в данном инциденте нет признаков преступления.

– Поступило сообщение об обнаружении тела без признаков насильственной смерти. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, – рассказали КП-Новосибирск в главном управлении МВД России по Новосибирской области.

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