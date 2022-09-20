В Заельцовском районе Новосибирска ночью сгорели два частных дома

Пожар произошел на улице Бестужева в Новосибирске. Фото: стоп-кадр АСТ-54.
Во вторник, 20 сентября, в Новосибирске на улице Бестужева сгорели два частных дома и надворные постройки. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Пожар начался около четырех утра. Специалисты МЧС потушили открытый огонь уже к половине шестого. Полностью ликвидировать остатки пожара удалось к половине девятого утра.
В деревянном одноэтажном доме обрушилась металлическая кровля. Второй дом из кирпича пострадал не так сильно. Также сгорели надворные постройки.
В пожаре никто не пострадал.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что три частных дома сгорели в Дзержинском районе возле отеля «Шишка».
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