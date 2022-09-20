Как купить квартиру в Доме у леса в Новосибирске по ставке от 0,01%

Под окнами ЖК Вознесенский расположен парк, а до реки 15 минут. Фото: Пресс-служба ООО «МЕТР».

Застройщик совместно с банком-партнером ПАО «Промсвязьбанк» запустил программу по субсидированию ипотечных кредитов. Она распространяется на покупателей квартир в комплексе «Вознесенский». Приобрести жилье в Доме у леса можно по ставке от 0,01% до 31 октября 2022 года*.

В комплексе «Вознесенский» возводят четыре кирпичных дома. Под окнами расположен лесопарк имени академика И. И. Синягина, поэтому жителям будет открываться чудесный вид. Летом можно гулять среди деревьев, заниматься спортом на свежем воздухе, кататься на велосипедах, зимой - на лыжах. В пешей доступности есть песчаный пляж.

В каждом доме имеется автономная газовая котельная, поэтому жители не будут зависеть от городского отопительного сезона и плановых отключений горячей воды. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года.

В первом доме все квартиры уже проданы. В третьем доме можно приобрести один из девяти свободных вариантов, стоимость - от 2 300 000 до 4 750 000 рублей. В четвертом доме в продаже остались четыре трехкомнатные квартиры стоимостью от 4 600 000 до 4 850 000 рублей.

Если покупатель решит воспользоваться субсидированной программой и приобретет, например, трехкомнатную квартиру по ставке 0,01%, ежемесячный платеж составит всего 13 350 рублей**. Подробнее о способах покупки можно узнать по телефону +7-383-382-98-60.

Сайт Дома у леса «Вознесенский»

Предоставленная информация, визуализация не являются публичной офертой. Приведенные данные актуальны на момент публикации и могут быть изменены. Наличие квартир, актуальные цены и планировки уточняйте в отделе продаж.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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* Ставка 0,01% действует в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой - 2020». Заключить кредитный договор в рамках программы нужно не позднее 22.09.2022. Ставка 0,01% действует при условии личного страхования заемщика. Подробнее об условиях кредитования, документах и ограничениях - на www.psbank.ru. Ипотека предоставляется ПAO «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

** Расчет для квартир площадью 65,69 кв. м, 4 550 000 рублей по программе «Ипотека с государственной поддержкой - 2020», 0,01% годовых. Срок кредита - 30 лет. Ипотека предоставляется ПAO «Промсвязьбанк». Информация действительна на 20.09.2022.

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