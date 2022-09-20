Жительница Новосибирска воткнула нож в грудь 51-летнему сожителю. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске посиделки двух сожителей закончились поножовщиной. В больницу с ранением доставили мужчину. Медики сообщили о пациенте в полицию.

– Правоохранители задержали сожительницу 51-летнего новосибирца – 44-летнюю женщину. Ранее она не была судима. Выяснилось, что пара повздорила во время алкогольного застолья. Подозреваемая схватила нож и ранила им гражданского мужа в грудь, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

На сибирячку возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Она – под подпиской о невыезде. Женщине, покалечившей сожителя, светит срок до 10 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber