В Новосибирске возле отеля «Шишка» сгорели три частных дома

В Новосибирске сгорели частные дома возле отеля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В СНТ «Печатник» у отеля «Шишка» загорелись несколько частных домов и надворные постройки. Пожар в Дзержинском районе произошел вечером 19 сентября, об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали в посте местные жители, огонь продолжал распространяться, пламя перешло на лес.

– Огнем уничтожено 3 частных дома, баня и надворные постройки, пострадавших нет, – уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Пожар не успел распространиться до отеля «Шишка».

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