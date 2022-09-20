Пьяный новосибирец зашел в бар с хозяйственным ножом

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

16 сентября в 1.17 в продуктовом магазине на улице Никитина сработала охранная сигнализация. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-74 обнаружили следы проникновения на объект - во входной двери была выбита жестяная вставка. Оперативно прибывшие «гвардейцы» спугнули воров: осмотр, проведенный с владельцем магазина, показал, что похитить злоумышленники ничего не успели.

16 сентября в 5.05 нетрезвый молодой человек в пивном магазине на улице Волховской по неосторожности разбил витринное стекло. В присутствии прибывших по тревоге бойцов ГБР он оплатил его стоимость, после чего был отпущен.

17 сентября в 16.20 другой мужчина, также находившийся в нетрезвом состоянии, хотел похитить бутылку водки из супермаркета на улице Громова, но нечаянно выронил ее и разбил. Прибывшие по вызову бойцы ГБР-76 убедили нарушителя возместить причиненный магазину ущерб, что тот и сделал.

18 сентября в 0.49 в приемном покое горбольницы была нажата тревожная кнопка. Пьяный мужчина, которому врачи уже оказали необходимую помощь, отказывался покидать учреждение, пытался улечься спать. Прибывшие по вызову бойцы ГБР-77 выпроводили хулигана.

В этот же день в 22.22 помощь «гвардейцев» потребовалась работникам поликлиники на улице Зорге. Врачи вызвали охрану, так как доставленный скорой помощью пациент вел себя буйно и агрессивно. В присутствии «гвардейцев» ему была оказана медпомощь, после чего он успокоился и самостоятельно покинул учреждение.

18 сентября в 1.04 в баре на улице Линейной администратор увидела в руках у вошедшего посетителя предмет, похожий на нож, и, испугавшись, нажала тревожную кнопку. Прибывшие бойцы ГБР-77 выяснили, что мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, померещилось, что за ним гонится черный «Гелендваген», и он решил укрыться от преследователей в баре, а складной хозяйственный ножик достал из кармана на случай нападения. «Гвардейцам» удалось убедить гостя в его полной безопасности, после чего мужчина под охраной бойцов ГБР покинул бар.