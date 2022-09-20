В Новосибирской области потеплеет до +28 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летняя жара придет в Новосибирскую область. Синоптики обещают не по-осеннему тёплый день в четверг, 22 сентября.

– 22 сентября в Новосибирской области днем будет +23…+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-западный, местами порывы достигнут 13 метров в секунду, – сообщили метеорологи Западно-сибирского гидрометцентра.

А вот в пятницу и субботу резко похолодает. По данным «Яндекс Погоды» после жары температура упадет до +13 градусов. А в воскресенье, 24 сентября, в Новосибирске будет +6.

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