В СГК рассказали, куда обращаться новосибирцам, если в квартире не подключили отопление

Новосибирцам рассказали, что делать, если отопление не подключили вовремя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году в Новосибирске отопление в жилых домах включают в три этапа течение 6 дней: с 19 по 24 сентября. На последнем этапе, с 25 по 26 сентября, тепло проведут во все институты, учреждения и объекты культуры. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

– С началом отопительного сезона коммунальщики должны открыть задвижки на входе в дом и настроить внутридомовое оборудование так, чтобы тепло равномерно получали разные квартиры, – сообщили в СГК.

В пресс-службе отметили, что тепло может не поступить сразу, потому что у одной управляющей компании может быть множество домов в разных районах. Если отопление не подключили в указанный срок, следует обращаться в УК.

– Как правило, не обходится без проблем и во внутридомовом оборудовании – управляющие организации, со своей стороны, будут решать все эти вопросы по заявкам жителей, – добавили в компании.

Если управляющая компания не справится с решением проблемы, ее перенаправят в тепловую инспекцию СГК.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, на каких улицах города будут подключать отопление на каждом этапе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber