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Общество20 сентября 2022 1:47

В СГК рассказали, куда обращаться новосибирцам, если в квартире не подключили отопление

Причиной могут стать проблемы во внутридомовом оборудовании
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцам рассказали, что делать, если отопление не подключили вовремя.

Новосибирцам рассказали, что делать, если отопление не подключили вовремя.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году в Новосибирске отопление в жилых домах включают в три этапа течение 6 дней: с 19 по 24 сентября. На последнем этапе, с 25 по 26 сентября, тепло проведут во все институты, учреждения и объекты культуры. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

– С началом отопительного сезона коммунальщики должны открыть задвижки на входе в дом и настроить внутридомовое оборудование так, чтобы тепло равномерно получали разные квартиры, – сообщили в СГК.

В пресс-службе отметили, что тепло может не поступить сразу, потому что у одной управляющей компании может быть множество домов в разных районах. Если отопление не подключили в указанный срок, следует обращаться в УК.

– Как правило, не обходится без проблем и во внутридомовом оборудовании – управляющие организации, со своей стороны, будут решать все эти вопросы по заявкам жителей, – добавили в компании.

Если управляющая компания не справится с решением проблемы, ее перенаправят в тепловую инспекцию СГК.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, на каких улицах города будут подключать отопление на каждом этапе.

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