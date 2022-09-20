Пробки в Новосибирске 20 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 20 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина. Также затруднено движение по улицам Станиславского и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Новогоднюю, Троллейную и Титова. Заторы на Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Движение по улице Блюхера и по Октябрьскому мосту тоже затруднено.
На правом берегу сложно проехать по Никитина, Добролюбова и Кирова. Пробки сковали улицы Военную и Бориса Богаткова, а также Татьяны Снежиной.
Уровень пробок на утро 20 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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