Пробки в Новосибирске 20 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 20 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина. Также затруднено движение по улицам Станиславского и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Новогоднюю, Троллейную и Титова. Заторы на Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Движение по улице Блюхера и по Октябрьскому мосту тоже затруднено.

На правом берегу сложно проехать по Никитина, Добролюбова и Кирова. Пробки сковали улицы Военную и Бориса Богаткова, а также Татьяны Снежиной.

Уровень пробок на утро 20 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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