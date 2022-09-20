Новосибирцы пожаловались на аварийную заброшенную пятиэтажку, где постоянно лазят дети. Фото: "ЧП Новосибирск".

Жители Новосибирска пожаловались на аварийную заброшенную пятиэтажку в Пашино. Доступ к полуразрушенному объекту не ограничен. Его для своих игр облюбовали ребятишки.

– Дети и подростки регулярно лазят в заброшенный дом по адресу: улица Лейтенанта Амосова, 55. Это аварийный объект, и находиться там небезопасно! – написали сибиряки в паблике «ЧП Новосибирск».

Горожане призвали администрацию принять меры – ограничить детям доступ в опасный объект. Взрослые уверены, перекрытия полуразрушенного дома того гляди рухнут и придавят детей.

Комментаторы переживания автора поста не разделили. Они написали, что дети всегда играли и будут играть в «заброшках». Мол, какое без этого детство.

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