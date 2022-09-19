В Новосибирской области установят 915 контейнеров для раздельного сбора мусора

Новосибирская область закупит 915 контейнеров для раздельного сбора мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская область закупит 915 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их установят в разных районах области.

— Из федерального бюджета на эти цели в 2022 году направлено 18 миллионов 716 тысяч рублей. Размер средств софинансирования из областного бюджета Новосибирской области составляет 779, 9 тысяч рублей, — сообщили в областном правительстве.

Сейчас в Новосибирске уже размещен 2531 контейнер для раздельного сбора мусора.

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