Погода в Новосибирске на 20 сентября 2022 года: тепло до +21 градуса

В Новосибирске потеплеет до +21. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 20 сентября 2022 года: постепенно в город возвращается летняя жара.

— Ночью температура опустится до +9…+11 градусов, в пригороде +6…+8, днем будет до +19…+21. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 градусов, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +6…+11 градусов, местами -1…+4. Днем температура повысится до +19…+24 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

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