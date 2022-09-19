В Новосибирской области назвали самые высокооплачиваемые профессии

Большего всего в регионе зарабатывают топ-менеджеры. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Новосибирской области самые высокие зарплаты оказались у топ-менеджеров и управленцев, а самые низкие у домашнего персонала. К таким выводам пришли аналитики портала hh.ru.

— Наиболее высокие зарплаты предлагают управленцам и топ-менеджерам — около 73 тысяч рублей. На втором месте специалисты по добыче сырья — 65 тысяч рублей, а на третьем специалисты по консультированию — 64,1 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе hh.ru.

Меньше всего же работодатели предлагают домашнему персоналу — 36,5 тысяч рублей и сотрудникам сферы образования — 39,5 тысяч рублей. Далее идут специалистам из спортивных клубов и салонов красоты — 43,7 тысячи рублей и административный персонал — около 44 тысяч рублей.

Также по данным hh.ru, в августе средняя зарплата в регионе составила около 52 тысяч рублей — на 4% меньше, чем в среднем по стране.

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