Картины новосибирского фотохудожника выставили в Новой Третьяковке

Картина «Creation» (слева) и картина «Superiority» (справа). Фото: предоставлено Игорем Вечерским

Новосибирский фотохудожник Игорь Вечерский стал лауреатом российской премии искусств. Его работы в рамках этой премии были выставлены в центральном зале Союза художников России в Новой Третьяковке.

— Мой способ создания картин — это коллаж из фотографий и других визуальных фрагментов. Я соединяю их вместе, и получается уже единая работа. К примеру, на моей картине «Creation», которая стала лауреатом 1 степени в номинации «digital art», изображены фотографии меня самого и еще одной девушки-модели, цифровая графика. На второй картине «Superiority», ставшей лауреатом 2 степени, изображена только модель, — рассказал художник КП-Новосибирск. — Это все — фантастические работы. Размышления на тему существования других миров, космоса, происхождения человека, дальнейшего будущего человечества и так далее.

В российской премии искусств могли принять участие российские и зарубежные художники. Свои работы они могли презентовать в 38 номинациях.

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