Новосибирца угнал у друга иномарку и разбил ее

Угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске 23-летний парень угнал у друга машину, пока тот спал. Однако далеко он не уехал и попал в ДТП.
— Мужчины выпивали, а когда потерпевший уснул, его 23-летний друг забрал ключи от Subaru Impreza и уехал. Вскоре на угнанном авто парень попал в ДТП, — рассказали в региональном МВД.
На сибиряка завели уголовное дело за угон и отправили в спецприемник за вождение без прав и в пьяном виде. Парню грозит до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
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