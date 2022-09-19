Новосибирца угнал у друга иномарку и разбил ее

Угонщику грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске 23-летний парень угнал у друга машину, пока тот спал. Однако далеко он не уехал и попал в ДТП.

— Мужчины выпивали, а когда потерпевший уснул, его 23-летний друг забрал ключи от Subaru Impreza и уехал. Вскоре на угнанном авто парень попал в ДТП, — рассказали в региональном МВД.

На сибиряка завели уголовное дело за угон и отправили в спецприемник за вождение без прав и в пьяном виде. Парню грозит до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

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