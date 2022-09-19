В Новосибирске задержали мужчину, устроившего фотосессию в трусах у памятника ветеранам

Полиция нашла мужчину, устроившего фотосессию в трусах у памятника «Ветеранам боевых действий». Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске полиция нашла мужчину, устроившего фотосессию в трусах у памятника «Ветеранам боевых действий». Напомним, «креативщика» заметили и засняли на видео прохожие, позже ролик попал в сеть, где вызвал волну возмущения.

— Мужчина был доставлен в отдел полиции, полицейские провели с ним профилактическую беседу о недопущении противоправных деяний, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по региону.

Ранее по поводу поступка мужчины высказался первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он считал, что за такие действия сибиряка необходимо привлечь к жесткому наказанию.

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