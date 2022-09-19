В массовом ДТП на Ипподромской в Новосибирске пострадали три человека

Массовое ДТП случилось на улице Ипподромской. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В массовом ДТП в Новосибирске вечером 19 сентября пострадали три человека. Авария случилась на улице Ипподромской.

В аварии пострадали три человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

— Водитель автомобиля Toyota Fielder ехал по улице Ипподромская в сторону улицы Фрунзе. У дома № 22 на улице Ипподромская он вылетел через бордюр на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi Mirage и Mazda 6, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Одна из машин выехала на встречку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП пострадали три человека: водитель «Тойоты» и водитель и пассажир «Митсубиси». Их доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС.

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