В массовом ДТП на Ипподромской в Новосибирске пострадали три человека

Массовое ДТП случилось на улице Ипподромской. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В массовом ДТП в Новосибирске вечером 19 сентября пострадали три человека. Авария случилась на улице Ипподромской.
В аварии пострадали три человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
— Водитель автомобиля Toyota Fielder ехал по улице Ипподромская в сторону улицы Фрунзе. У дома № 22 на улице Ипподромская он вылетел через бордюр на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi Mirage и Mazda 6, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Одна из машин выехала на встречку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В ДТП пострадали три человека: водитель «Тойоты» и водитель и пассажир «Митсубиси». Их доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС.
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