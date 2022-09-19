В Новосибирске минивэн сбил 8-летнего самокатчика

Ребенка доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске минивэн сбил на «зебре» 8-летнего самокатчика. Произошло ДТП вечером в понедельник, 19 сентября.

— 85-летний водитель за рулем минивэна Toyota Town Ace двигался по улице Бронной и у дома №28/1 по улице 2-й Бронный переулок сбил ребенка. Тот пересекал проезжую часть в зоне пешеходного перехода на самокате, — рассказали в ГИБДД.

В ДТП пострадал 8-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу. На месте происшествия работает экипаж ДПС.

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