В Новосибирске минивэн сбил 8-летнего самокатчика

Ребенка доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске минивэн сбил на «зебре» 8-летнего самокатчика. Произошло ДТП вечером в понедельник, 19 сентября.
— 85-летний водитель за рулем минивэна Toyota Town Ace двигался по улице Бронной и у дома №28/1 по улице 2-й Бронный переулок сбил ребенка. Тот пересекал проезжую часть в зоне пешеходного перехода на самокате, — рассказали в ГИБДД.
В ДТП пострадал 8-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу. На месте происшествия работает экипаж ДПС.
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