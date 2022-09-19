В Новосибирске на Ипподромской случилось массовое ДТП

В Новосибирске на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Авария случилась вечером в понедельник, 19 сентября. О ней рассказали в соцсетях очевидцы.
— На месте аварии рядом с подъёмом на улицу Гоголя работают сотрудники МЧС, экипаж скорой помощи и реанимобиль. В легковушке два человека зажаты без сознания. Водителя универсала toyota corolla fielder, который от удара отлетел на заднее сидение, госпитализировали, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что автомобили получили серьезные повреждения и затруднили проезд по улице.
В ГИБДД по Новосибирску пообещали прокомментировать произошедшее позже.
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