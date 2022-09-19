Губернатор Новосибирской области поддержал предложение Кадырова об усилении призыва добровольцев

По словам Травникова, желающие поступить на службу продолжают обращаться в военкоматы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова усилить работы по организации призыва добровольцев.

— Многие новосибирцы с первых дней специальной военной операции изъявили желание поступить на воинскую службу и участвовать в освобождении Украины от националистического режима. За этот период более 800 жителей нашего региона отправились в различные подразделения ВС России и Росгвардии. В том числе в наши именные региональные подразделения, — сообщил Травников.

По его словам, именные региональные подразделения полностью укомплектованы, однако добровольцев меньше не становится. Люди продолжают обращаться в пункты сбора и военкоматы, желая поступить на службу.

— Поэтому я поддерживаю предложение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова об усилении работы по организации призыва добровольцев, — подчеркнул губернатор.

Травников добавил, что правительство региона всячески поддерживает добровольцев. В области для военнослужащих действуют такие меры поддержки, как единовременные и постоянные выплаты, а также обеспечение оборудование и снаряжением.

Наполним, что именные подразделения получают дополнительное материально-техническое оснащение: обмундирование и снаряжение. А грузы формируются с учетом пожеланий военнослужащих.

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